Lazio, Fabiani: “Giocati 35 minuti effettivi su 90. Mercato? Vedremo che verrà fuori, escludo che non faremo nulla”

“Il calcio lo vediamo tutti. Le immagini sono lì. Immagino ci siano dei commissari preposti per valutare la prestazione di Rapuano e per stabilire se i 35 minuti effettivi di gioco rispetto ai 90 regolamentari sono o meno qualcosa di consono”

Dopo il ko interno contro la, arrivano le parole del ds dellaAngelo. In sala stampa all'Olimpico il direttore sportivo biancoceleste ha sottolineato la contrarietà della società per la gestione del match da parte dell’arbitroPoi Fabiani è passato a parlare del mercato e di quello che ci si può aspettare dalla Lazio negli ultimi giorni della sessione invernale: “Il mercato lo faccio io e non lo fanno i giornalisti. Aspettiamo il rientro di Patric, Vecino e qualche altro che si è fatto male. In questo periodo c’è stata poca brillantezza, ma noi siamo sempre alla finestra sul mercato. Se ci sono opportunità le coglieremo. Da domani ci rimetteremo al tavolo di questo poker allargato, come lo chiamo io. Su Casadei stiamo facendo delle valutazioni, anche con l’entourage. Vedremo che verrà fuori. Abbiamo ricevuto diverse richieste per i nostri giocatori, ma non abbiamo voluto cedere nessuno, perché stiamo ricostruendo qualcosa di importante. Non diamo via i nostri pezzi migliori. Poi ci sono tante questioni da valutare. La lista, i giocatori in organico, gli infortunati, cosa offre il mercato. D’altronde i giocatori buoni non li diamo via noi, come pure gli altri. Avevamo individuatoper la difesa, ma ha scelto di andare altrove e gli facciamo i migliori auguri. Io non devo prendere un giocatore tanto per fare qualcosa e prendere così in giro la gente. Questo gruppo fin qui ha fatto cose straordinarie. Significa che di cose da fare non ce ne sono poi così tante.comunque riteniamo di essere competitivi per tre fronti”.