Contro ogni previsione Antreas Karo sta per tornare alla Lazio. Il difensore cipriota era stato girato nuovamente in prestito alla Salernitana. L'infortunio di Luiz Felipe e l'uscita di Bastos (molto vicina) hanno portato la società biancoceleste a richiamare il classe '96. Come riportano da Salerno, in attesa del nuovo acquisto per la retroguardia la Lazio si tutela con Karo.