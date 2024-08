Vittoria per 0-2 contro il Frosinone per la. Al termine della gara amichevole giocata al Benito Stirpe, nel capoluogo ciociaro, in sala stampa si è presentato il misterper commentare risultato e prestazione della squadra biancoceleste:"Ho sempre parlato di un impianto di gioco stabile, con la difesa a 4. Poi potremo avere qualche volta un vertice alto e altre volte un vertice basso, a seconda delle necessità. Oggi quando ho tolto Zaccagni avevo comunque bisogno di riempire il campo dietro le punte. La squadra ha giocato bene, cercando l'aggressività alta e abbianmmo fatto una buona manovra. In campo c'erano giocatori che avevano giocato poco prima, per vari problemi fisici. Dele e Tchaouna devono affinare i movimenti e hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, ma ho visto passi avanti. Che ci sia ancora da lavorare lo sappiamo benissimo".

"Si è mosso bene. Ha avuto sfortuna in un paio di occasioni, su una è scivolato prima di calciare. Ho voluto provare Taty insieme a lui perché cerchiamo un calcio di mobilità e aggressività. Quando ci sono giocatori con queste caratteristiche vanno trovati gli equilibri, ma avevo bisogno di dare minutaggio a chi è stato fuori nell'ultimo periodo"."Ha tiro, ha forza, ha grandi qualità. Dobbiamo centrare meglio il suo ruolo. Deve adattarsi ai tempi del nostro calcio. Spesso ha ricevuto bene palla, ma poi si è trovato pressato. Io sono convinto che diventerà un giocatore importante".

"Giocatori con valori professionali e umani come Pedro, Vecino e altri non sono mai un problema. Io non penso a 11 titolari. Voglio una squadra con tanti titolari, poi starà a me metterli in campo, Faremo un calcio dispendioso e giocheremo tante partite in una settimana. Dalle prossime due amichevoli alzeremo i minutaggi perché dobbiamo arrivare alla prima gara con più giocatori possibili che reggano i 90 minuti. Io comunque credo che siamo a buon punto. I ragazzi lavorano duramente. La squada è recettiva e mi dà fiducia"."Gila e Castrovilli puntiamo a riaverli per l'amichevole di Cadice e fargli fare 30-40 minuti. Stanno lavorando forte e hanno voglia di giocare. Noi stiamo cercando di dosarli, perché è necessario stare attenti".

"Deve stare sereno e giocare. Quando va in campo ha la mia stima e quella dei compagni e della società. Non c'è un problema Cataldi. Io ho parlato della disponibilità del gruppo e intendevo di tutto il gruppo. Lui deve solo pensare ad esprimere tutto il suo potenziale".