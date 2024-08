Lazio, Fabiani punta gli occhi in Brasile per un attaccante

Caccia a un baby talento per la. I biancocelesti cercano un profilo under 22 per completare il reparto avanzato e ilsta studiando diversi possibili nomi . Tra questi, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, si è aggiunto quello di, talento 19enne brasiliano di proprietà del Corinthians, di cui è un prodotto delle giovanili. Il direttore sportivo biancoceleste ha preso informazioni su di lui, che può giocare come ala su entrambe le fasce, ma all'occorrenza si è adattato anche come trequartista o anche da punta.

Su Gassova avevano già messo gli occhi anche gli arabi dellIl sondaggio però non ha avuto un seguito. Più concreta invece la concorrenza inglese diIl brasiliani chiedono 18 milioni per questo ragazzo, che nella scorsa stagione - la prima con la squadra dei grandi - ha totalizzato 42 presenze, 5 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Il suo nome peraltro è stato accostato anche alla Roma nelle ultime ore, ma non risultano mosse concrete da parte del club giallorosso al momento.Gassova si aggiunge quindi a belga di origine spagnola Matias Fernandez-Pardo, come possibile protagonista di un derby di mercato tra i due club capitolini.