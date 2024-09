NurPhoto via Getty Images

Lazio, controlli nella notte ai tifosi ad Amburgo: divieto di accesso allo stadio per 50 persone

Tommaso Fefè

un' ora fa

Tensioni ad Amburgo a poche ore dalla gara di Europa League tra Lazio e Dinamo Kiev. La polizia tedesca ha fermato nella notte una cinquantina di tifosi laziali arrivati in città. Durante un'operazione di controllo e perquisizione svolta in pieno centro, sono stati rinvenuti oggetti potenzialmente pericolosi, come spranghe e coletlli. Per questo al gruppo è stato notificato dalle autorità il divieto di accesso allo stadio. Non risultano comunque stati di arresto nei confronti dei fermati.



La società biancoceleste aveva già fatto sapere ai propri tifosi che il punto di ritrovo per essere accompagnati in sicurezza verso lo stadio era situato nella zona di St. Pauli, a pochi chilometri dallo stadio, raggiungibile in circa 20 minuti a piedi. Sono circa un migliaio i laziali al seguito della squadra di Baroni, gran parte dei quali arrivati tra ieri sera e questa mattina. Le forze dell'ordine li scorteranno a piedi verso il Volksparkstadion. I timori principali sono rappresentati da eventuali contatti con esponenti della tifoseria locale tedesca - estranea quindi alla gara di stasera - le cui frange più estreme sono polticamente schierate su posizioni di estrema sinistra. Di idee diametralmente opposte, come noto, sono invece alcuni gruppi più caldi della tifoseria laziale. L'invito del club capitolino è quindi quello di seguire pedissequamente le indicazioni che arriveranno dagli agenti di polizia, prima durante e dopo la partita.