Dinamo Kiev - Lazio, probabili formazioni e dove vederla in TV

Getty Images

Inizia mercoledì sera in Germania il cammino dellanella nuova, che replica in tutto e per tutto la formula a girone unico della Champions, cominciata la settimana scorsa. Sul campo neutro di Amburgo la Lazio affronterà la, impossibilitata per ragioni belliche a giocare in Ucraina. L'avvicinamento al turno di coppa non è stato dei migliori per i biancocelesti, reduci dal ko in campionato contro la Fiorentina. La formazione allenata dall'ex portiere Oleksandr Šovkovs'kyj guida invece la classifica del campionato con 16 punti in 6 gare.vuole però iniziare col piede giusto il cammino in Europa, per dare subito a tutto l'ambiente un segnale forte di ripresa dopo che le prime due trasferte dell'anno non hanno riservato gioie ai tifosi.

La Lazioper la partita di coppa, maper un problema alla cavilgia. Da capire invece se sarà convocato Gigot o se proseguirà a Formello il suo lavoro di condizionamento atletico. Oggi nel centro tecnico biancoceleste si è svolta solo una seduta di scarico. Domani quindi Baroni farà subito le prove generali prima della partenza: da capire quali saranno le scelte nelle rotazioni in attacco e a centrocampo, considerando che Castrovilli è fuori dalla lista UEFA. La certezza è che. Quattro invece le probabili assenze per la Dinamo Kiev: il difensore Popov, il mediano Mykhaylenko e l'ala Voloshyn sono alle prese con problemi muscolari e tra oggi e domani saranno valutati, per un possibile recupero in extremis. Il giovane attaccante Ponomarenko invece è alle prese con una lesione ai legamenti della caviglia e non sarà della partita in nessun caso.

Dinamo Kiev - Lazio sarà trasmessa in TV in esclusiva da Sky Sport, sui canali 201 e 252. In streaming invece il match sarà disponibile su NOW e su Sky Go. Fischio di inizio alle ore 21:00.Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Shovkovsky.Mandas; Marusic, Romagnoli, Patric, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.