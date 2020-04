Dilemma Leiva in casa Lazio. Il ginocchio del centrocampista brasiliano sta facendo i capricci: l’infiammazione avrebbe arrecato problematiche anche al menisco, di fatto tormentadolo negli ultimi giorni. La Lazio sta valutando seriamente di farlo operare.



INFORTUNIO LEIVA – Come riporta il Corriere dello Sport gli scenari per Leiva sono due: il primo prevede un intervento chirurgico in artroscopia. In questo modo si sfrutterebbe lo stop del campionato per recuperarlo e averlo a disposizione entro metà maggior, per l'eventuale recupero del campionato. In alternative si potrebbe valutare di continuare con le terapie conservative. A quel punto l'operazione arriverebbe a stagione conclusa. Giocatore e staff si stanno confrontando ogni giorno, a breve arriverà la scelta.