Tra un’indiscrezione e l’altra si è arrivati al fatidico giorno. È tutto pronto infatti per il tanto agognato incontro tra Simone Inzaghi, il presidente Lotito e il ds Igli Tare. In ballo c’è il futuro della Lazio. Da oggi infatti si inizierà a programmare la prossima stagione dei biancocelesti a partire ovviamente dalla guida tenica. Nelle ultime settimane si sono susseguite tantissime voci sul futuro della panchina del club capitolino.



SENSAZIONI POSITIVE - Il nome principalmente fatto per il post Inzaghi era stato quello di Gattuso, ma ieri il tecnico calabrese è stato ufficializzato dalla Fiorentina. Senza l’ex Napoli alle calcagna crescono le quotazioni di una conferma di Inzaghi. Quest’ultimo ieri sarebbe stato anche contattato telefonicamente dal presidente Lotito. Una sorta di antipasto di ciò che accadrà quest’oggi. Da valutare ancora se il colloquio avverrà a Formello o a Villa San Sebastiano, sede degli uffici di Lotito, e soprattutto in che momento della giornata (sembrerebbe poter esserci nel tardo pomeriggio). Al momento si va verso una riconciliazione tra le parti, ma per ulteriori certezze occorrerà attendere il termine dell’incontro.



Seguono aggiornamenti…