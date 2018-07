Prova sotto sforzo sulla cyclette per il Sergente pic.twitter.com/MEv1tCR7hk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 31 luglio 2018

Con un giorno di ritardo in casaè arrivato il momento di riabbracciare. Il centrocampista serbo reduce dal Mondiale e dalle vacanze trascorso in patria era atteso per le consuete visite mediche di inizio stagione presso la clinica Paideia. Era atteso, ma non si è presentato, colpa di un aereo perso per un incidente stradale a Belgrado ( LEGGI QUI LA CONFERMA DELL'AGENTE A CM ). Visite rimandate a oggi e questa mattina Milinkovic-Savic non ha mancato all'appuntamento.Nonostante la smentita dell'agente, la mancata presenza alle visite mediche ha aperto un grande caso fra le fila biancocelesti. Di voli per Roma da Belgrado ce ne sono tanti e già nel pomeriggio di ieri il centrocampista era presente nella capitale.senza però voler forzare troppo la mano. Di fatto Milinkovic-Savic ha preso tempo, dando. I rapporti fra le parti sono ottimi e mai si arriverà allo scontro, ma da tempo il patron biancoceleste sta chiedendoper la sua cessione.Cifre a cui ilnon ha intenzione di arrivare, nonostante gli emissari presenti in città stiano cercando di accorciare le distanze con il ds. L'ultima proposta può raggiungere iinsieme al cartellino del fantasista classe '96Ancora troppo pochi per Lotito che spera che Manchester United e Real Madrid spingano in alto l'asticella.Un'asta che il giocatore vorrebbe evitare arrivando il prima possibile all'accordo.presenti in Paideia questa mattina ha risposto con tranquillità quando è stato sommerso da cori quali:Tanti sorrisi e voglia di ripartire confermate con un. Per ora con la maglia della Lazio, ma aspettando fino all'ultimo le sirene di un mercato da capogiro.