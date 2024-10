Getty Images

Non c'è tempo per la Lazio di godersi la vittoria in Europa. Domenica alle 15 all'Olimpico arriva l'Empoli. Il match chiuderà il primo ciclo di partite ravvicinate degli uomini di Baroni, alcuni dei quali saranno poi impegnati con le rispettive nazionali. Con i toscani, a sorpresa, sarà un vero spareggio in zona Europa, visto che la squadra allenata da D'Aversa, ancora imbattuta, è appaiata ai biancocelesti a quota 10 e ha già bloccato Roma, Bologna, Juventus e Fiorentina in questa prima parte di stagione.Reduce dalla vittoria col Nizza, con la fatica extra nelle gambe per aver giocato sotto al diluvio, i biancocelesti opereranno diversi cambi di formazione. Indicazioni precise però arriveranno solo sabato, quando di fatto si terrà l'unica seduta tattica prima del match. Baroni dovrebbe avere tutti a disposizione, compreso Gigot che da qualche giorno ormai si allena stabilmente in gruppo con i compagni. In casa Empoli invece il pari nel derby con la Fiorentina nell'ultimo turno ha rinforzato l'entusiasmo di questo avvio di campionato. D'Aversa punta a sorprendere ancora con il suo 3-5-2 a trazione offensiva, nonostante non possa ancora contare sui lungodegenti Belardinelli, Zurkowski e Sazonov. Dopo la sosta dovrebbero rientrare Ebuhei e il portiere Perisian, ma per la sfida dell'Olimpico i toscani punteranno ancora sulle certezze di questa prima parte di annata.

Lazio - Empoli domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, in TV e in Streaming tramite app su dispositivi abilitati.Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.