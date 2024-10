Lazio, l'Europa consacra Castellanos: Immobile ora non manca davvero più

Getty Images

Non era sufficiente il primo gol in biancoceleste in Europa.si è preso anche la prima doppietta nella vittoria della4-1 sul Nizza, che vale il primo posto della classifica dell'agli uomini di Baroni. Nel diluvio che si è abbattuto sull'Olimpico, la luce l'ha accesa Taty: dopo che Pedro aveva messo in discesa la gara con la sua bordata, sono arrivati dall'attaccante argentino un pallonetto delizioso per il 2-0 e una giocata da calcetto in avvio di ripresa che ha spento le speranze di rimonta dei francesi. E il bottino del centravanti sudamericano poteva essere anche più ampio. Il colpo di testa su situazione di calcio d'angolo, quando il punteggio era ancora sullo 0-0, si è stampato sull'incrocio dei pali, ma avrebbe meritato maggior fortuna. Po, ma Zaccagni non ha voluto fargli questo regalo di compleanno.

Nessuna polemica. Il capitano aveva bisogno di scacciare un po' di critiche e di sbloccarsi anche lui in ambito internazionale (l'unico altro gol con la Lazio in una competizione UEFA l'azzurro lo aveva segnato a febbraio 2022 contro il Porto). I suoi 26 anni Taty li ha festeggiati anche senza portarsi via il pallone del match, con il- che ha pure dovuto esultare in differita per il suo secondo gol, visto il lungo controllo al Var. Ad apprezzarlo non ci sono solo i tifosi, ma anche i compagni e l'allenatore. "stampa dopo il match - ha una ferocia e delle caratteristiche tecniche che apprezzo molto".

Con lui il mondo Lazio sta rivivendo quasiqualche anno fa. "Aveva Immovble davanti l'anno scorso, è normale che abbia sofferto un po'", ha aggiunto ancora il tecnico. Molti si stanno ricredendo sul suo conto, e la doppietta di stasera è ancheche si stava riaffacciando dopo le due occasioni fallite contro il Torino domenica scorsa. "Io sin dai primi allenamenti gli ho visto fare cose interessanti, ma vogliamo migliorarlo ancora di più perché ne ha le potenzialità", ha chiosato sempre Baroni.quest'anno fra campionato e coppa sono quindi solo un assaggio, secondo il mister, di quello che Castellanos può ancora dare. E ora i laziali vogliono scoprire fino a dove può arrivere il loro nuovo bomber.