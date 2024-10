Lazio-Empoli LIVE alle 15

AFP via Getty Images

Dieci punti a testa conquistati finora, nessuna voglia di fermarsi. Ladi Marco, reduce dalla bella vittoria in Europa League contro il Nizza, ospita l'di Robertola più grande sorpresa di questo inizio di campionato, in quello che è a tutti gli effetti un match d'alta classifica, in scena allo Stadio Olimpico di Romae valido perzero sconfitte e appena due gol subiti dai toscani, secondo miglior attacco del campionato per i capitolini, che puntano su un Castellanos in grande spolvero. Chi vince è provvisoriamente quarto in classifica.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Lazio - Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Lazio-EmpoliProvedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo. All. D'Aversa.: Giovanni Ayroldi (Molfetta)