Getty Images

Lazio, esordio con infortunio per Tavares: le sue condizioni

48 minuti fa

1

Nuno Tavares ha dovuto lasciare il campo nel primo tempo dell'amichevole giocata in ritiro contro il Trapani, suo esordio non ufficiale con la Lazio: al 22', proprio a metà della frazione, l'ex Arsenal ha alzato bandiera bianca per via di un problema al flessore.



Le sue condizioni sono da verificare: la speranza è che non si tratti di nulla di grave, dato che il terzino portoghese, arrivato in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per 6 milioni di euro più 20% sulla futura rivendita, si stava disimpegnando bene sulla sinistra.