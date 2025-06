Lazio, il messaggio di Fabiani all'Inter: "Rovella? Ha una clausola e non possiamo farci nulla"

Angelo Fabiani blinda i senatori della Lazio. Ospite della trasmissione #Nonsolomercato, in onda su Rai 2, il ds biancoceleste ha spiegato che il progetto del club capitolino è di "ripartire con i migliori, senza smantellare". Confermata quindi l'intenzione di non rivoluzionare la squadra nonostante il finale deludente di stagione con Baroni e il cambio di guida tecnica che ha portato all'arrivo di Sarri. Fabiani ha però anche lasciato intendere che, al netto delle promesse fatte al tecnico di non toccare l'ossatura principale della rosa, saranno comunque prese in considerazione eventuali offerte davvero irrinunciabili che dovessero arrivare. "Valuteremo le diverse proposte - ha spiegato il direttore sportivo della Lazio - ma noi non vogliamo privarci di nessun calciatore sul quale stiamo costruendo un percorso triennale. Nessuno dei big che quest’anno hanno fatto ottime cose è sul mercato".

Uno dei calciatori il cui talento è definitivamente esploso nell'ultima stagione è, appena riscattato dalla Juventus per 17 milioni di euro. La Lazio vuole tenerlo e il ragazzo stesso a Roma, ha dichiarato più volte, si trova bene. Si di lui però c'è unache se venisse pagata lo libererebbe automaticamente. Fabiani ha riguardo ha ribadito: "".

Sulla scelta che ha portato al, il dirigente biancoceleste ha spiegato: "Ci si era lasciati non per questioni attinenti al calcio giocato, ma perché in quel periodo Maurizio stava vivendo un periodo molto particolare a livello familiare e ci chiese di fare un passo indietro. Quando sono andato, siamo sempre rimasti in contatto, devo dire cheQuesto significa che quando andò via non c'erano screzi con la società, nulla di quello che si è detto".

Tornando ai temi di mercato e ai big della rosa corteggiati da altre squadre, uno dei temi toccati dal ds della Lazio è anche quello legato al. Il capitano biancoceleste piace molto al Napoli, ma al momento non ci sono spiragli aperti a possibili trattative. "- ha detto Fabiani - ma, come dicevo prima,Abbiamo iniziato un percorso di programmazione e dando via oggi quelli che riteniamo i prezzi pregiati andremmo in controtendenza. Mi diverte molto sentire questa girandola di nomi, ma io credo che sia più una questione di calcio mediatico che di calcio effettivo".