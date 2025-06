AFP via Getty Images

Lazio, ipotesi scambio Frattesi-Rovella con l'Inter: ecco lo scenario

10 minuti fa



Sacrificare Rovella per avere Frattesi. Come spiega Il Messaggero oggi, è questo uno degli scenari possibili per il mercato estivo della Lazio, che cerca una mezzala e ha invece abbondanza di mediani per il 4-3-3. L'Inter d'altro canto è a caccia di un erede di Calhanoglu e il giovane centrocampista biancoceleste è da tempo tra i preferiti di Marotta.



Secondo il quotidiano romano è proprio l'Inter ad aver buttato lì l'idea. Certo gli ostacoli non mancano. Intanto storicamente la Lazio nell'era Lotito non è mai stata particolarmente incline agli scambi di cartellini, pur non escludendo la formula a prescindere. Un altro nodo è sulla valutazione che il club fa dei relativi profili: per Rovella c'è una clausola rescissoria da 50 milioni, mentre l'Inter nel 2023 ha speso 40 milioni per prelevare Frattesi dal Sassuolo. La differenza è anche sugli stipendi, con il biancoceleste che guadagna 1,8 milioni mentre il nerazzurro 2,8. Per Sarri, che aveva fatto il nome di Frattesi già anni fa, quando si trattava di sostituire sostituire Milinkovic-Savic, il sacrificio si potrebbe fare e ne parlerà con il club durante il prossimo incontro.