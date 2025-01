Lazio, Fabiani: "Casadei in arrivo? Prematuro affermarlo. Qualcuno comunque arriverà"

Il ds della, Angelo, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Indicie di liquidità, trattative in corso e prospettive della squadra, i temi toccati."Abbiamo il dovere di rinforzarci, ma non prendendo qualcuno tanto per farlo.C’è sempre la possibilità di migliorare, in ogni aspetto e noi vgliamo attestarci a un certo livello. In questi giorni abbiamo avuto approcci e contatti con Casadei del Chelsea. Vedremo come evolverà la situazione.".

"Non per forza chi più spende più vince. La competenza serve più dei soldi, per questo l'Indice di liquidità non ci preoccupa minimamente. Il mercato è come una partita di poker allargata a più persone. Avevamo fatto un tentativo per Fazzini, ma l'Empoli ha fatto muro. Ci abbiamo provato ma non è andata a buon fine. Un po' come per Greenwood questa estate: avevamo offerto 32 milioni di sterline, ma alla fine è andato altrove. Ci abbiamo provato facendo il massimo che potevamo. Mi pare comunque che per ora, in questa stagione, le scelte che abbiamo fatto stiano dando buoni frutti".

"Non ha senso gongolare sui risultati di oggi. Il nuovo ciclo che abbiamo aperto va valutato sul lungo periodo. Tireremo le somme tra 3-4 anni. C'è molto da lavorare. Anche per questo motivo io e il presidente siamo concordi sul principio che non per forza chi più spende più vince. Alcuni giocatori che abbiamo preso, oggi potrebbero valere il doppio di quel che abbiamo speso. Nel mondo del calcio on c'è un listino prezzi. Vale sia quando si acquista sia quando si vende. Noi non mettiamo nessuno in vendita a prescindere e comunque ci muoviamo solo se abbiamo individuato prima dei sostituti che ci possano far migliorare. Cediamo alle nostre condizioni, perché la Lazio è una società sana".