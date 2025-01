Lazio-Casadei, nuovo summit col Chelsea: cambia la formula, la firma si avvicina

Il mercato della Lazio continua a procedere a singhiozzo con tanti obiettivi dichiarati e poche trattative portate a termine. Il problema è noto, l'indice di liquidità non permette acquisti a titolo definitivo e complica, di conseguenza, molti affari. Fra questi, almeno finora, c'è stato anche quello con il Chelsea per Cesare Casadei, per cui però nelle ultime ore c'è stato un grosso passo avanti.Laè sul centrocampista ex-Inter da tempo e ha avuto il gradimento del giocatore sorpassando la concorrenza dele delche però non ha mai presentato una proposta concreta ai Blues. Nella giornata di oggi, come riportato da Alfredo Pedullà, è andato in scena un summit fra la dirigenza biancoceleste e gli uomini mercato del Chelsea che hanno portato le parti molto vicine alla chiusura.

- Avendo l'indice di liquidità bloccato la Lazio non può garantire versamenti certi in qualsiasi operazione e allora l'ultima proposta messa sul tavolo sposta tutto l'eventuale esborso alla prossima estate. L'idea è di uncosì da garantire, anche se non ufficialmente, alla squadra inglese la certezza dell'incasso. A questo, inoltre, va aggiuntalasciata a disposizione del Chelsea. A queste condizioni l'affare si può chiudere.