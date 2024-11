Lazio, Fabiani: "Niente complimenti, diremo al pilota di volare basso"

"Diremo al pilota di voltare basso. Niente complimenti, i conti a fine stagione".

Laè la sorpresa positiva di questa prima parte di campionato. I numeri dei biancocelesti hanno colpito tutti e il terzo posto attuale certifica la bontà del lavoro svolto sin dal primo giorno daper il quale si sprecano in questi giorni i complimenti. Squadra e società biancocleste però non vogliono farsi distrarre dai tanti applausi. Lo ha ribadito anche il dsal ritorno dalla trasferta a Como, vinta per 1-5 e che ha lanciato definitivamente Zaccagni e compagni nella corsa Champions.

Vietato adagiarsi sugli allori quindi. Il virgolettato del direttore sportivo riportato stamattina dal Corriere dello Sport è chiaro. A Formello il diktat è quello di pensare solo a lavorare per continuare a costruire la nuova Lazio, nata dal profondo rinnovamento operato in estate. I biancocelesti non sono partiti con un obiettivo minimo da centrare quest'anno, anche se un piazzamento buono per l'Europa - qualunque essa sia - è implicito che debba essere raggiunto. Il club però non vuole porsi limiti al momento. Dal presidente ai calciatori, passando per il tecnico e i dirigenti c'è la volontà di fare il meglio possibile in tutte le competizioni. La Lazio infatti non sta impressionando solo in A, ma anche in Europa League dove è prima a punteggio pieno dopo 3 giornate nella nuova classifica unica e giovedì affronterà il big match all'Olimpico contro il Porto. Prima però ci sarà la sfida di lunedì sera contro il Cagliari per continuare a volare - anche se a bassa quota - in Serie A.