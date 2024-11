. A Como,, in un match che alla vigilia aveva tutte le sembianze della classe buccia di banana su cui scivolare che interrompe il momento d’oro. E invece no. Sulle rive del celeberrimo lago, la formazione dicala la cinquina e vola alscavalcando lae agganciando la coppiaUna gara dai mille volti e tanti capitoli, vissuta a mille all’ora dopo il gol su calcio di rigore di, che sblocca il risultato dopo un avvio bloccato. Una partita sulle montagne russe, con la Lazio che rifila un uno-due che poteva essere micidiale e va a riposo in vantaggio, ma subisce il ritorno del Como in avvio di ripresa, che spaventa i capitolini con l’eurogol di. La superiorità numerica, per effetto dell’espulsione di Braunoder, poteva consentire alla Lazio di mettere definitivamente la freccia, ma. Un fattore costante.La Lazio stravince con un 5-1 nettissimo in campo, ma la scena se la prende in silenzio ancora lui,, come dimostra nel primo tempo, quando a pochi passi da lui agisce Isaksen e il tecnico sembrava volerlo accompagnare correndo con lui in alcune ripartenze. Poi al fischio finale, un gesto che non è passato assolutamente inosservato. Un atto che evidenzia ancora una volta il legame fortissimo tra Baroni e la Lazio, una scintilla scoccata presto, dopo l’arrivo del tecnico nella Capitale.Fuori Romagnoli e Dia per scelta tecnica, Rovella e Zaccagni per problemi fisici. Baroni cambia, ma il risultato no.. Vecino è un gigante in mezzo al campo, Pedro è infinito.. Non a caso Fabregas voleva portarlo al Como, come ha ammesso lui stesso nel pre-gara.Un mix di giovani interessanti e calciatori esperti con una fame incredibile. La squadra costruita dallo spagnolo è un ‘melting pot’ di idee, talento, freschezza ed esperienza. La più classica delle squadre contro cui incappare nell’inaspettato scivolone che rovina il percorso e l’umore. La trasferta insidiosa, avversari pericolosi, i laziali a invadere la città e riempire lo stadio in trasferta e la chance ghiotta di agganciare il terzo posto. Tutti ingredienti che nella storia recente del club biancoceleste hanno anticipato un passo falso, che questa volta non c’è stato, anzi.. Le sfide contro Cagliari e Monza, contro avversari alla portata, definiranno le realidegli uomini di Baroni e la capacità di saper gestire energie fisiche e mentali in gare più abbordabili ma molto insidiose.Nella notte di Como torna al gol, mentre il Taty Castellanos riscatta il rigore sbagliato contro l’Empoli con una doppietta che gli consente di superare già al 31 ottobre il bottino conquistato nella passata stagione, la prima in maglia biancoceleste. Nel finale si sblocca anche, che pone il sigillo sulla cinquina e firma la sua prima rete con la Lazio. Un segnale importantissimo per Baroni in una gara in cui hanno brillato menoè la frase del tecnico riferita al danese.