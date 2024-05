Lazio, Fabiani studia due profili per la difesa

Servono due difensori aper l'anno prossimo. Questa una delle richieste del tecnico dellaalla dirigenza, per completare il passaggio al 3-4-2-1. In estateproveranno ad accontentarlo e per questoper studiare alcuni profili. Uno dei difensori richiesti potrebbe arrivare dalla Serie A. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, c'èsotto la lente di ingrandimento del direttore sportivo biancoceleste. Ex nazionale Under21, di proprietà della Salernitana, potrebbe partire a un prezzo scontato, vista la retrocessione del club granata.

In alternativa al classe 2022, è spuntato negli ultimi giorni il profilo diPiù esperto (ha 29 anni) e con il vantaggio di aver già lavorato con Tudor, il centrale congolese di proprietà dell'Olympique Marsiglia ha il contratto in scadenza nel 2025. Anche lui quindi può essere un potenziale affare low cost, in linea con quelle che saranno le esigenze del club in estate. Senza le risorse della Champions e con i paletti di bilancio da rispettare la Lazio dovrà infatti necessariamente orientarsi su profili di questo tipo nella prossima sessione di mercato.