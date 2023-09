Momo Fares è a un passo dal Brescia. Il club lombardo, grazie alla proroga per il calciomercato ricevuta dalla Lega dopo le vicende estive sull'incerta partecipazione al campionato di B, sta per chiudere con la Lazio il prestito del calciatore algerino, classe '96 e in cerca di rilancio dopo due annate difficili. L'esterno difensivo sinistro viene da diversi guai fisici, ma ora che si è perfettamente ristabilito vuole riscattarsi tra i cadetti.



Il suo contratto con i biancocelesti scadrà nel 2025 e lo stipendio da 1,3 milioni a stagione garantitogli dall'accordo quinquennale firmato nel 2020 era un ostacolo per la buona riuscita dell'operazione. Il giocate ha però trovato un accordo con i capitolini, firmando un prolungamento fino al 2026 e spalmando così su un anno in più la cifra che avrebbe dovuto percepire per le prossime due stagioni. L'impatto a bilancio è così diminuito. Il Brescia parteciperà comunque al pagamento solo di una parte dello stipendio. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità per la chiusura dell'affare.