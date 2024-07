Lazio, fiducia in aumento per il colpo Greenwood: tutti i dettagli della trattativa. E la Juventus…

Redazione Calciomercato

Claudio Lotito ha dato mandato ai suoi uomini mercato di provare a chiudere un’operazione già avviata per il talentuoso esterno offensivo inglese del Manchester United., il club biancoceleste ha deciso di concentrare tutte le attenzioni su quello che sarebbe un colpo importantissimo per il nuovo allenatore Marco Baroni.Da qualche settimanadalla corsa a Greenwood e ora per la Lazio c’è una autostrada da percorrere con le marce alte.non è stata ritenuta ancora sufficiente dal Manchester United che intende realizzare almeno 10 milioni in più dalla cessione del classe 2001. La fiducia del club capitolino resta alta perché ci sono margini per trattare ancora magari inserendo dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Dopo le note vicende giudiziarie (accuse di maltrattamenti nei confronti di quella che successivamente sarebbe diventata sua moglie) il Manchester United di ten Hag ha infatti deciso che il giocatore non avrebbe più indossato la casacca dei Red Devils.per consegnare il giocatore a Baroni in tempo per l’inizio della preparazione estiva. Una missione che Lotito sente alla portata…