Lazio, offerto un difensore a parametro 0: riflessioni in corso

48 minuti fa

Proposto Joel Matip alla Lazio. Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, gli agenti del giocatore camerunense, con passaporto tedesco, appena svincolatosi dal Liverpool, avrebbero offerto il cartellino a diversi club, tra cui i biancocelesti. Il classe '92 infatti, per rilanciarsi dopo un'annata tutt'altro che positiva, gradirebbe fare un'esperienza in Serie A, dove è stato proposto non a caso anche alla Roma nelle scorse settimane (e c'è pure un interessamento del Bologna da registrare, ndr).



La Lazio non ha ancora risposto. A Formello si ragiona sull'opportunità o meno di una simile operazione, ma l'intenzione è comunque quella di declinare l'offerta. Nei piani di mercato del club non è previsto in questa sessione estiva un innesto in difesa, dove la squadra del neo-tecnico Baroni è già coperta da Casale, Gila, Patric e Romagnoli. Tuttavia l'esperienza di un veterano di livello internazionale come Matip potrebbe far comodo, anche se fuori dai parametri di età imposti da Lotito e Fabiani per il ringiovanimento della rosa. Il dubbio principale è relativo alla tenuta fisica: a dicembre scorso il difensore ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori fino a maggio. L'idea di un suo possibile ingaggio quindi sembra destinata a rimanere tale e la proposta a cadere nel nulla.