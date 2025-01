Getty Images

Lazio-Fiorentina, Adli prende due gialli in 1' e viene espulso: cos'è successo

Paolo D'Angelo

Ingenuità colossale di Yacine Adli durante la sfida di campionato che vede la Fiorentina ospite sul campo della Lazio. Nel corso del 69esimo minuto della gara, sul parziale di 2-0 in favore dei Viola, il centrocampista ex Milan è stato sostituito da Palladino e al momento del cambio è stato ammonito dal direttore di gara Rapuano per aver perso tempo.



La follia di Adli, però, avviene una volta uscito dal terreno di gioco, quando calcia via un pallone a bordocampo, preso dal nervosismo. Il quarto uomo segnala l'accaduto all'arbitro, che ci mette pochi istanti ad estrarre il secondo giallo e di conseguenza il cartellino rosso al classe 2000 francese.