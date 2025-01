Quando si recupera Fiorentina-Inter? Prende corpo l'ipotesi 5 febbraio, andata e ritorno si giocherebbero così a distanza di quattro giorni

Inter via Getty Images

. Secondo le ultime indiscrezioni e informazioni pervenute,– interrotta lo scorso 1° dicembre per il malore occorso a Edoardo Bove –, ovvero solamente quattro giorni prima della partita di ritorno che si giocherà a San Siro il 9 febbraio., competizione nella quale i nerazzurri affronteranno la Lazio fra il 25 e il 26 febbraio.

, tuttavia,, data dell’ultima giornata della fase campionato della massima competizione continentale. Chiaramente, tale data sarebbe troppo vicina all'eventuale decisione ufficiale da parte della Lega Serie A, chiamata ad adottare una scelta con un certo anticipo e che deve ancora selezionare uno slot per il recupero di un altro match come Bologna-Milan.

I vari impegni tra campionato, Coppa Italia e tornei europei (Champions per l’Inter e Conference League per la Fiorentina) rende complesso il processo di scelta.– in attesa del percorso in Europa delle due formazioni coinvolte – sino al 21 maggio o ad addirittura dopo la fine del campionato, come accaduto per Atalanta-Fiorentina nella scorsa annata.