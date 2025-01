AFP via Getty Images

Lazio-Fiorentina, alta tensione nel finale: espulsi Baroni e Palladino

Attimi di grande tensione nel corso dei minuti finali della sfida che ha visto la Fiorentina imporsi per 2-1 sulla Lazio all'Olimpico. Nel recupero della gara, infatti, sono stati espulsi entrambi gli allenatori delle due squadre, per via di accese lamentele all’indirizzo del direttore di gara Rapuano.



Il primo a finire negli spogliatoi è stato Marco Baroni, che al 94’ ha applaudito l’arbitro dalla sua panchina, a causa delle troppe perdite di tempo da parte dei giocatori della Fiorentina. A pochi istanti dal fischio finale, poi, è arrivato anche il rosso a Raffaele Palladino, che ha protestato in maniera eccessiva dopo un contrasto tra Rovella e Kean.