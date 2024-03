Lazio, Formello è una polveriera: musi lunghi per il ritiro. E la vecchia guardia alza la voce con Lotito

è diventata una polveriera nelle ultime 48 ore. Il ritiro punitivo dopo la sconfitta con l'Udinese (la quarta di fila tra campionato e Champions), le dimissioni die ora anche le polemiche nello spogliatoio e con la dirigenza. La tensione latente che si è respirata costantemente nel corso della stagione in casaora è esplosa definitivamente.Alla notizia della decisione didi mettere la squadra in clausura tra le mura del centro tecnico biancoceleste erano già seguiti diversi mugugni. Soprattuttoper questa scelta. Dai confronti avuti con Sarri dopo la gara persa contro i friulani e poi ieri mattina nessuno si era apertamente schierato contro il tecnico. I malumori in però erano ben evidenti. Da qui la scelta del toscano di fare un passo indietro, perché. Il presidente, impegnato per tutto il pomeriggio al Senato, ha provato al telefono a far cambiare idea all'allenatore, verso il quale la società aveva espresso massima fiducia con un comunicato la settimana scorsa. Niente da fare, Sarri è stato irremovibile. E più di qualcuno nello spogliatoio tutto sommato non ha preso poi così male la notizia, come dimostrae della nomina di Martusciello a primo allenatore.SolodellaLazio. Nel corso della giornata il ritiro, anche con l'addio di Sarri, era stato confermato, ma diversi giocatori avevano comunque avuto il permesso di uscire da Formello, per motivi personali. Un via vai che al momento dell'arrivo del presidente si è interrotto con tutta la squadra convocata in riunione e poi rimasta nel centro tecnico. Il confronto con il patron è stato aspro. La scelta di confermare Martusciello è stata in qualche modo anche una riaffermazione dell'idea della dirigenza biancoceleste, che al netto delle critiche e della dialettica interna, non aveva mai messo in discussione la posizione di Sarri. Acon Hysaj, Luis Alberto e Romagnoli protagonisti principali (ma non gli unici) dell'alterco. In particolare il difensore centrale avrebbe rinfacciato a Lotito tutte le promesse fatte a lui e al gruppo, in particolare su rinnovi e adeguamenti, ma non ancora mantenute. Una situazione che, a conferma di quanto si immaginava già nelle scorse settimane, fa presagire un'aria di grandi cambiamenti nella rosa la prossima estate. Intanto però c'è una stagione da portare a termine e il compito di Martusciello non inizia certo con le migliori premesse all'interno del gruppo.