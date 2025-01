Lazio, Gila: "Mi sento importante per questo progetto"

AFP via Getty Images

Alla vigilia di, a Formello ha parlato in conferenza stampa. Il difensore biancoceleste ha presentato così la gara di domani, valida per la settima giornata di"Tutte le partite sono ugualmente importanti. Sfidare una squadra spagnola è un piacere per me, ma domani contano solo i tre punti per passare il turno. Sarà una partita difficile. Difendono bene e noi dovremo essere intelligenti nel leggere le situazioni. Loro sono molto forti anche a centrocampo, per questo dovremo essere bravi a controllare e tenere bene i tempi di gioco e di movimento durante la gara".

"Sono felice qui e mi sento molto importante dopo questi anni e per ora sono concentrato solo sui biancocelesti e sul progetto di questa squadra. Alla Nazionale ci penso molto, mi piacerebbe giocarci, ma non è un problema"."Le cose più importanti per un difensore centrale sono la concentrazione e la reattività. Devi essere sempre pronto a quello che succederà il secondo dopo. In Italia si giocano quasi delle partite a scacchi e la Serie A sta diventando un campionato dove si cerca molto il duello nell'1vs1. Le difese e la tattica sono molto più curati qui che in Spagna. Guardate Dobvyk, che veniva da un'annata strepitosa al Girona e invece quest'anno sta trovando un po' più di difficoltà".

"La testa è la parte più importante di un giocatore. Gestire lo stress e la fatica non è semplice, ma se riesci ad andare avanti con la grinta e la voglia giusta, sicuramente parti con un vantaggio in partita. Stiamo lavorando come squadra e penso che potremo fare ancora meglio in questa seconda fase del campionato".