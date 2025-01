Lazio, Casrtrovilli spegne le voci sul Verona: "Ho una grande occasione qui e voglio sfruttarla"

Foto SS Lazio

vuole rimanere alla. In questi giorni si è parlato di un intreccio di mercato con l'(l'ennesimo degli ultimi 4 anni), per una possibile doppia operazione che avrebbe coinvolto. Il calciatore biancoceleste, arrivato in estate a parametro 0 dalla Fiorentina, ha però idee diverse. A Roma vuole giocarsi le sue carte fino alla fine. per provare a rilanciarsi dopo due anni di sofferenze per i gravi infortuni alle ginocchia. Al Corriere della Sera ha dichiarato: "Sono qui, resto concentrato sulla Lazio senza farmi condizionare dalle voci di mercato. Qui mi è stata data una grande opportunità e voglio sfruttarla".

Fosse per lui quindi almeno fino a giugno, quando scadrà il suo contratto annuale che ormai molto difficilmente vedrà scattare la clausola per il prolungamento,. Castrovilli però fin qui non è riuscito a ritagliarsi molto spazio nella formazione di Baroni. Ha avuto un altro problema fisico a novembre scorso e ha dovuto operarsi nuovamente. Ha collezionato solo spezzoni finali di partita ed è scalato infondo alle gerarchie nella rosa biancoceleste. Il club ha bisogno di piazzare almeno un'uscita per poter poi prendere un nuovo giocatore e inoltre Castrovilli occupa anche un posto nella lista per la Serie A, che in queste ultime settimane di mercato porverà a chiudere almeno un'altra operazione in entrata.