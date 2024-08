Getty Images

Lazio, Gila out fino alla sosta: il comunicato

59 minuti fa



Altro stop per Mario Gila. Il centrale della Lazio, rientrato in gruppo prima dell'ultima amichevole contro il Cadice, ha accusato un nuovo problema muscolare e sarà costretto a saltare diversi incontri in questo avvio di stagione dei biancocelesti. IL COMUNICATO - Questo il comunicato sul sito ufficiale del club capitolino: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso degli allenamenti. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". LE PARTITE SALTATE - Per il difensore, in attesa delle comunicazioni ufficiali dello staff medico, si prospetta circa un mese di stop. Il rientro potrebbe avvenire per la sfida contro la Fiorentina, dopo la sosta per la Nazionale.