Lazio, Gila: "Vogliamo rigiocare in Champions League. Futuro? Sto bene qui, ma ho anche delle ambizioni"

Intervista al sito spagnolo Relevo per. Il difensore della, ha parlato degli obiettivi stagionali, del suo presente e del suo futuro in biancoceleste."Il nostro obiettivo è andare avanti partita per partita. Abbiamo le possibilità e il livello per giocare anche inLo abbiamo fatto un paio di anni fa e vogliamo farlo di nuovo. Ora stiamo riuscendo ad avere continuità in tutte le competizioni, abbiamo battuto il Napoli anche in Coppa. Siamo 20 giocatori e tra una gara e l’altra la gente si riposa e tutti escono al 100% e dimostrano il loro livello. Manteniamo la calma, ma ci godiamo le cose positive".

"Sono molto felice. Dall’anno scorso ho iniziato a giocare a metà stagione e tutto sta andando molto bene. Per un giocatore essere una figura speciale è molto importante.Dopo, qualsiasi cosa accada, sono pronto ad ascoltare tutto.Ma sono molto felice qui, la squadra mi stima, va tenuto in considerazione"."È un allenatore spettacolare. Sotto l’aspetto difensivo studia tutto al millimetro e mi ha aiutato molto a crescere. Dopo tre anni la squadra aveva bisogno di un cambiamento È lui ad essersene accorto per primo e si è fatto da parte".

È stata una partita difficile, perché nella prima mezz’ora eravamo stati abbastanza bravi. Avevamo la partita sotto controllo. Poi però abbiamo commesso l’errore di concedere un rigore e loro hanno guadagnato quella fiducia che ci ha fatto rallentare un po’. Mi è sembrato un risultato esagerato, ma è merito loro e dobbiamo lavorare perché non si ripeta".