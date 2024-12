Lazio, lesione per Pedro e anche Noslin va ko: saltano l'Atalanta e derby a forte rischio

Getty Images

Brutte notizie per Marco Baroni in vista dell'ultimo impegno dell'anno, quello contro l'Atalanta, ma anche in vista della partita più sentite: il derby con la Roma che aprirà il 2025.- La prima tegola arriva da Pedro, che questa mattina si è sottoposto a esami clinici a Villa Mafalda per valutare il problema muscolare rimediato contro il Lecce: per l'esperto attaccante spagnolo c'è una. Si prevede uno stop di, di conseguenza Pedro, in programma il 28 dicembre all'Olimpico e valida per la 18esima giornata di Serie A, ma, il 5 gennaio 2025.

- "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez Ledesma è stato sottoposto oggi ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, riportata nel corso del match contro il Lecce. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".- Preoccupa anche, che durante la partita con il Lecce era stato costretto al cambio per una contusione e oggi si è presentato a Villa Mafalda zoppicante e con le stampelle: per l'attaccante olandese un. Non sono precisati i tempi di recupero, ma anche per lui

- "Tijjani Noslin, anch’egli sottoposto ad esami presso Clinica Villa Mafalda, nel corso della stessa gara ha riportato un trauma contusivo distorsivo di media entità a carico della caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".