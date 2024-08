Lazio, i tifosi invocano Tavares e Castrovilli: ecco quando potrebbero giocare

Getty Images

In casail KO di Udine ha spento subito i facili entusiasmi post vittoria col Venezia all'esordio.della manovra sono le due lacune più grandi palesate dalla squadra al Bluenergie Stadium e per questo c'è impazienza nell'ambiente per vedere al più presto in campo i nuovi arrivi che hanno avuto finora meno spazio. Su tuttisono i due nomi che i laziali aspettano di poter applaudire. Il trequartista ex Fiorentina in realtà ha già esordito negli scampoli finali della prima gara all'Olimpico. Col senno di poi, non sono in pochi a pensare che contro l'Udinese un suo ingresso in campo avrebbe fatto comodo.

"Non sono ancora pronti", ha spiegatodopo la gara riferendosi proprio a Tavares e Castrovilli. "Ma lo saranno presto", ha poi assicurato. Già, ma quando?Per il terzino portoghese ci si è messo anche un problema muscolare accusato alla prima amichevole ad Auronzo a complicare ulteriormente le cose. E recuperare il terreno perso durante la preparazione estiva non è mai facile. Entrambi stanno seguendo un protocollo specifico di allenamento per colmare il gap.Tra i due però è proprio lui ad essere più avanti atleticamente (motivo per il quale ha già avuto qualche minuto di spazio alla prima giornata). Per Tavares invece le cose stanno andando meno bene del previsto.Per questo a Udine è entrato Hysaj nel finale, nonstante sia con un piede già fuori dalla porta e sicuramente meno propenso alla spinta offensiva dell'esterno difensivo lusitano. Tradotto: da parte dell'ex Arsenal serve maggior intensità in allenamento, togliendo definitivamente il freno a mano che lo sta condizionando.

Contro il Milan potrebbe esserci un'occasione per vederli in campo, se non dall'inizio, almeno a partita in corso. In particolareAnche per Tavares, vista la prova poco convincente di Marusic a sinistra, potrebbe aprirsi una finestra già il 31 sera all'Olimpico. AltrimentiSin dal momento del suo arrivo l'ambiente biancoceleste non ha mai avuto dubbi che, alla lunga, sarebbe diventato lui il titolare. Ora sta al giocatore fare di tutto per ripagare la fiducia della gente e prendersi la scena.