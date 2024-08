Getty Images

Lazio, offerta del Celtic per Isaksen: Lotito e Fabiani ci pensano

un' ora fa



Il Celtic di Glasgow vuole Gustav Isaksen. Il club scozzese, scrive Repubblica oggi, nelle pagine della Cronaca di Roma, ha chiesto alla Lazio la disponiobiltà a trattare il prestito con obbligo di riscatto dell'ala danese. Scenario inatteso a Formello, ma Lotito e Fabiani non hanno chiuso la porta. Al contrario, stanno ragionando concretamente sulla possibile partenza del calciatore. Un'uscita che sistemerebbe i posti in lista e, numericamente, aprirebbe la strada a un nuovo innesto dell'ultimo minuto in quel ruolo (la pista Cherki del Lione è sempre aperta, ndr).



Isaksen è arrivato dal Midtjylland un anno fa in biancoceleste per 12 milioni di euro. In una stagione complicata come la scorsa per tutta la squadra, con Sarri prima e Tudor poi, non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità e anche l'avvio di questo nuovo ciclo con Baroni in panchina non lo vede partire come prima scelta della rosa. Il gol, inutile, di sabato scorso a Udine è stato comunque un segnale importante mandato al tecnico e alla società, che a inizio mercato aveva chiuso ad ogni ipotesi di una sua cessione e che da qualche settimana invece ha rivisto questa posizione, aprendo a eventuali offerte. Di sicuro il club non può permettersi di mettere a bilancio una minusvalenza a un solo anno dall'acquisto del calciatore. Se la trattativa con gli scozzesi decollerà o meno, dipenderà tutto o quasi dalle condizioni e dalle cifre per il riscatto.