Lazio, il carattere dei biancocelesti: i post social dopo la prestazione allo Stadium

AFP via Getty Images

Il risultato non ha premiato, ma l'esameper laè stato comunque positivo. La, con un autogol nel finale, lascia tanto amaro in bocca ai biancocelesti, ma anche la consapevolezza di aver fatto una prestazione di gran carattere, in inferioritù numerica, in casa di una delle favorite per la vittoria del campionato. Oggi sui social sono diversi i commenti degli stessi giocatori su quanto mostrato in campo contro i bianconeri., autore proprio della sfortunata autorete sul cross di Cabal (peraltro ex obiettivo di mercato dei biancocelesti, prima dell'arrivo di Tavares), ha commentato così sul proprio account Instagram: "Il livello mostrato dopo l’avversità è stato eccezionale. Sono fiero di noi, sono fiero di questa squadra". Cuori e applausi nei commenti sono arrivati da diversi compagni, da- che ha pure scritto lui un post sulla sua pagina: "C’è il rammarico per il risultato, ma anche la certezza di essere sulla strada giusta: continueremo a lottare" - ae anche da, che non ha potuto far niente da terra per intercettare quella deviazione che proprio non si aspettava. Già nel post gara il portiere biancoceleste aveva comunque assoloto il compagno: "Gila ha giocato benissimo. In quell'episodio è stato sfortunato, la voleva mettere in calcio d'angolo. Purtroppo fa parte del gioco". E poi anchee il capitano,si sono uniti al coro delle voci rammaricate per il risultato, ma fiere di aver mostrato a tutti il carattere di una squadra che non molla mai.