Lazio, il mercato in uscita non è ancora chiuso: ecco chi potrebbe partire nei prossimi giorni

Il mercato in uscita dellaè ancora aperto. I biancocelesti stanno cercado soluzioni per gli esuberi rimasti ancora a Formello, ma di fatto fuori rosa.Per il centrocampista croato, classe '96, si è fatto avanti l'Hajduk Spalato, che lo vorrebbe quindi riportare in patria anche se solo in prestito. Il problema è che il club balcanico chiede anche che la Lazio partecipi al pagamento di parte dello stipendio del giocatore, che percepisce 1,4 milioni netti l'anno. Se ne discuterà in giorni, ma una risposta arriverà necessariamente a stretto giro, perché

ha ancora un contratto fino al 2026 con la Lazio. Per la società, alleggerirsi di una simile zavorra sarebbe una boccata d'ossigeno per il bilancio. Già durante questa sessione appena conclusa il monte ingaggi complessivo è stato ridotto del 20% per rientrare nei nuovi parametri del, che imponte un tetto dell'80% al rapporto tra totale degli stipendi e ricavi complessivi societari. Per gli altri esuberi rimasti a Formello, Akpa Akpro, André Anderson e Diego gonzalez invece le chance di trovare una destinazione in questi primi giorni di settembre si assottigliano sempre di più. Tutti e tre comunque sono in scadenza a giugno 2025.