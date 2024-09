Quanto deve pagare la Fiorentina per il riscatto di Cataldi

Il viola sulla maglia, il biancoceleste nel cuore. Dopo sei anni di Lazio, ma altri tre e mezzo in precedenza e tanti altri nel settore giovanile,, con il giocatore che è partito per Firenze a poche ore dalla chiusura ufficiale delle trattative (che era prevista per ma mezzanotte di venerdì 30 agosto).- La Fiorentina ha preso, cifra che entrerà nelle casse della Lazio se il club viola dovesse decidere di prendere il centrocampista classe '94 a titolo definitivo. Sarebbe la chiusura definitiva di un capitolo importante nella carriera del giocatore, da sempre tifoso biancoceleste e anche capitano della squadra.

- In estate. Cinque giocatori per due posti nel 3-4-2-1 di partenza del nuovo allenatore, l'ex Lazio proverà a convincere il tecnico giocandosi un posto da titolare in un reparto tutto nuovo.