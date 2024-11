Lazio, il punto sugli infortunati in vista dell'Europa League

Getty Images

Col Bologna è iniziato il periodo cruciale della stagione della. Calendario fittissimo fino a marzo, soprattutto se - come sembra plausibile a questo punto - gli uomini di Baroni andranno avanti in Europa League. Per questo la sfida di giovedì alle 18:45 contro il Ludogorets all'Olimpico sarà un'altra occasione per il tecnico di gestire le rotazioni e ottimizzare le forze. Anche perchéIndisponibili sia per la coppa sia per domenica prossima a Parma ci sono. Il centrocampista ne avrà ancora fino a gennaio dopo l'operazione al ginocchio., a Roma col Napoli. Dopo il Bologna però. Il difensore centrale è rimasto nello spogliatoio a metà gara - sostituito da Gigot, che poi ha anche segnato il primo dei tre gol che hanno deciso l'incontro - per un problema muscolare. Unche ha spinto lo staff e il calciatore stesso ad usare massima prudenza. Dagli esami svolti però non è emersa alcuna lesione. Con tutta probabilità resterà a riposo col Ludogorets, tornando a disposizione per Parma.

sta recuperando, dopo i problemi di affaticamento muscolare accusati prima della pausa nazionali. Tra giovedì e domenica quasi certamente si rivedrà in campo per far rifiatare Gila.invece nell'ultima gara ha subito un colpo sulla coscia, all'altezza del quadricipite, ma non ha riportato conseguenze particolari. Potrebbe però comunque lasciare spazio a Tchaouna dall'inizio in coppa giovedì sera, per riprendere fiato.