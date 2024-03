Lazio, il ritiro è già terminato: ecco cosa succede a Formello

Il ritiro punitivo dellaè durato. I biancocelesti dopo aver trascorso la notte nel centro tecnico sono scesi in campo questa mattina per la seduta di allenamento, terminata la quale sono poi tornati ciascuno alle proprie case. Si ritroveranno quindi domani a Formello come di consueto.Il motivo della scelta, che testimonia il clima turbolento e di grande incertezza che si respira da due giorni in casa Lazio, non è ancora chiaro. I confronti di ieri avevano in effetti fatto emergere diversi malumori nello spogliatoio per la decisione di imporre il ritiro. Il rompete le righe potrebbe quindi essere legato alla volontà di placare gli animi all'interno di un ambiente nel quale l'insofferenza e la tensione sono scoppiate improvvisamente dopo essere rimaste latenti, nascoste come polvere sotto al tappeto, fino a questo punto della stagione