La Lazio segna tantissimo, in casa è uno schiacciasassi, viene da 6 vittorie consecutive e gioca un calcio divertente. Inzaghilandia continua a sorprendere: assist, giocate sopraffine, reti a raffica. Ma non è solo l'attacco a rendere la Lazio terza. Inzaghi ha lavorato tantissimo sui meccanismi difensivi, vero e proprio tallone d'Achille della squadra.



DIFESA LAZIO BUNKER - Come riporta anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio riscopre la sua solidità difensiva. Un vero e proprio bunker la difesa della Lazio, i frutti del lavoro dello staff si vedono. Ad oggi sono 5 i clean sheet, contro Sampdoria, Parma, Genoa, Torino e Udinese: il reparto sta crescendo, aiutato dal resto della squadra.