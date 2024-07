Getty Images

Lazio, in Brasile sono sicuri: Marcos Antonio a un passo dal Flamengo

32 minuti fa

Non tornerà nemmeno a Formello Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano, che nell'ultimo anno ha giocato in prestito al Paok Salonicco, volerà direttamente in Brasile per trasferirsi al Flamengo. Sono sicuri di questo i media verdeoro che parlano di accordo a un passo tra la Lazio e il club di Rio de Janeiro. L'ex Shakhtar Donetsk passerà ai sudamericani sempre in prestito, ma con obbligo di riscatto tra un anno, fissato a 4 milioni di euro. In queste ore le parti starebbero limando gli ultimi dettagli per formalizzare l'affare.



Arrivato a Roma nel 2022, all'età di 22 anni, per 7,5 milioni di euro, Marcos Antonio ha faticato più del previsto per inserirsi nel contesto di gioco dell'allora squadra di Sarri. Cresciuto nell'Estoril Praia, in Portogallo, dove per caratteristiche tecniche e ruolo veniva paragonato a Iniesta, una volta trasferitosi in Ucraina aveva messo in mostra, anche in Champions League, doti importanti nel palleggio. Alla Lazio però non è mai riuscito ad esprimere il suo potenziale. In Grecia, complice qualche problema fisico di troppo, non è andata meglio: appena 17 presenze (molte delle quali da subentrante) e 3 gol realizzati tra campionato e coppe. Ora cercherà riscatto personale in patria, mentre i biancocelesti rientreranno così di parte dell'investimento fatto e reinvestiranno altrove le risorse recuperate e risparmiate anche dallo stipendio di 1 milione di euro l'anno che avrebbbe invece dovuto garantire fino al 2027.