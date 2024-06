Quanto deve pagare la Lazio per il riscatto di Dele-Bashiru

Getty

Il primo volto nuovo della Lazio di Marco Baroni è Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista offensivo classe 2001 di nazionalità nigeriana ma con passaporto inglese. I biancocelesti l'hanno pescato in Turchia nell'Hatayspor, dove ha giocato da titolare fisso: quasi 40 partite stagionali, 9 gol tra campionato e coppa e 6 assist totali ai compagni.- Classe 2001, Dele-Bashiru è cresciuto nel Manchester City col quale ha giocato nell'Under 23 senza mai esordire in prima squadra, e prima di volare in Turchia. Il fratello Tom - più grande di due anni - arriva anche lui dalle giovanili dei Citizens, e ora gioca nel Watford in seconda divisione inglese.

- Dele-Bashiru è un giocatore duttile che; come detto, però, può essere schierato anche largo nel tridente nel ruolo che fino all'anno scorso era di Felipe Anderson. Dalla Turchia arriva un nuovo rinforzo per Baroni, per una Lazio che prende forma.