All’indomani della grande gara disputata contro il Borussia Dortmund, la Lazio è tornata ad allenarsi. Essendo una seduta post match, ovviamente in campo non c’erano tutti. Non si sono visti coloro che hanno giocato dal 1’ in Germania. Da oggi inizia la preparazione per la prossima sfida. Sabato alle ore 15:00 la Lazio sarà ospite dello Spezia, formazione che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione.



Stamani tutto il gruppo squadra si è presentato a Formello per i tamponi di rito a 48 ore dal match di campionato. Poi chi non ha giocato ieri o è subentrato si è allenato sul secondo campo di Formello. Tra questi ultimi è stato gestito Caicedo. Nonostante subentrato all’80’ al posto di Milinkovic, l’ecuadoriano non si è allenato stamattina. Probabilmente non ha voluto rischiare nulla dopo la fitta all’adduttore accusata lunedì. Del gruppo dei titolari, invece, si è visto Luis Alberto. Il Mago biancoceleste si è allenato con le scarpe da ginnastica. Lavoro differenziato dopo il quale lo spagnolo si è gustato la seduta dei compagni a bordocampo mentre sorseggiava il mate, infuso sudamericano molto diffuso tra i calciatori latini e iberici. Domani andrà in scena la rifinitura in ottica Spezia.