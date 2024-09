Lazio, infortunio per Gigot: le condizioni e i tempi di recupero

A due giorni dalla sfida contro la, in programma al Franchi alle 12:30 di domenica 22 settembre,. Il difensore francese, arrivato l’ultimo giorno di mercato dal Marsiglia, si è fermato e dovrà rimandare ancora un volta l’esordio.“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Samuel Gigot è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una contusione della spalla sinistra a seguito di un trauma riportato durante l’allenamento di ieri. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.“Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero” si legge nel comunicato. Al momento, dunque, non è chiara l’entità dell’infortunio e quanto tempo dovrà stare fuori. Le condizioni di Gigot verranno monitorare dallo staff medico della Lazio, che nei prossimi giorni potrà stabilire con più precisione quando sarà possibile vederlo in campo con la maglia biancoceleste.