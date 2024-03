Lazio, inizia l'era Tudor: ecco lo staff del nuovo tecnico biancoceleste

Passaggio di consegne in casaanche nello staff. Oggi finisce l'interim die inizia l'era dir e con lui arrivano anche nuovi collaboratori a Formello. Buona parte degli uomini che coadiuvavano il lavoro di Sarri in realtà si erano già dimessi poco dopo l'addio del mister toscano. Dei pochi rimasti a disposizione questa settimana solo ​il preparatore atletico Alessandro Fonte resterà al suo posto fino a giugno. Al suo fianco sarà promosso dalla Primavera Simone Fugalli.. Inizialmente si ipotizzava che il suo vice potesse essere l'ex juventino Tacchinardi, invece a ricoprire il ruolo di secondo sarà, come raccontato nei giorni scorsi , un fedelissimo del tecnico croato:, che nel 2022 guidò il Sudtirol alla prima storica promozione dalla C alla B. Il nuovo allenatore dei portieri sarà Tomislav Rogic, che ha all'attivo già diverse esperienze internazionali, allo Zenit e al Bruges. Nuovo anche il match analist, che sarà Giuseppe Maiuri e lavorerà a stretto contatto con Enrico Allavena, che a Formello lavora come collaboratore ormai da 10 anni. Fino a martedì la squadra resterà a riposo. Il primo allenamento di Tudor, che non avrà comunque da subito tutti i giocatori a disposizione, per via degli impegni con le rispettive nazionali, è in programma mercoledì.