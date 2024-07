Lazio, intensità e calci piazzati: doppia seduta nel secondo giorno di ritiro

Secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la nuovatargata. Doppia seduta dall’allenamento per i biancocelesti, che sono scesi in campo la mattina alle 10:30 e il pomeriggio alle 17.30.Sul prato dello Zandegiacomo presente anche, assente ieri, mentre Dele-Bashiru si è allenato a parte, a bordocampo. Per Mario Gila e André Anderson solo palestra e fisioterapia.Nella seduta mattutina, i biancocelesti lavoro sull’intensità con partitella a tre tocchi e con difesa passiva e poi sei contro sei. Nel pomeriggio lavoro sui calci piazzati.

Poi classica sessione d’autografi per i tifosi presenti ad Auronzo di Cadore, conprotagonisti dopo Castellanos al termine dell’allenamento del mattino.