Simone Inzaghi ha rifiutato il rinnovo del contratto propostogli da Claudio Lotito in un incontro lo scorso 9 dicembre. L'offerta migliorava di poco l'ingaggio attuale (2 milioni) nella base fissa con l'aggiunta di un robusto premio in caso di quarto posto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore ha preso tempo: "Ne riparleremo con più convinzione dopo Natale". Le parti si riaggiorneranno tra una decina di giorni, verso fine dicembre non sono escluse riunioni telefoniche (allargate al ds Tare) per parlare delle possibili mosse legate al recupero di Lulic. Come ha specificato Simone, il rinnovo non dipenderà dal mercato di gennaio: decideranno la solidità della proposta e di conseguenza l'importanza, sotto forma di ingaggio, che gli vorrà dare la società. Inzaghi aspira ad avvicinarsi agli ingaggi dei suoi top player: vorrebbe essere trattato, più o meno, come Immobile e Milinkovic. A scadenza di contratto tra qualche settimana, le offerte fioccheranno. Per raggiungere l'intesa economica servono un rilancio di Lotito e un passo indietro di Simone. Le volontà, dentro la trattativa, sembrano esserci: le risposte arriveranno dopo Capodanno.