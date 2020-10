Philippe Clement, allenatore del Bruges, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio: "Conosciamo tutti i giocatori della Lazio. Anche quelli che ora potrebbero giocare perché altri staranno fermi per via del coronavirus. Sono dubbi che rendono difficile fare scelte. Ma dobbiamo conviverci, preparare piani B e cose di questo tipo. Io ho visto tre gare della Lazio, il mio staff le ha viste tutte. Li conosciamo benissimo. Penso che coloro che giocheranno saranno forti: è pur sempre la Lazio".