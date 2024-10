Lazio, Isaksen rivela: "Tudor voleva che andassi via. Baroni riconosce le mie qualità"

Getty Images

Dal ritiro della Danimarca, impegnata in questi giorni nel proprio girone di Nations League, arrivano le parole di. L'esterno d'attacco dellaha spiegato di trovarsi molto meglio quest'anno con Baroni rispetto alla passata stagione. In particolare. "Voleva che andassi da un'altra parte e che arrivassero altri giocatori", ha spiegato il classe 2001 ai microfoni dell'emittente danese Tipsbladet. Una situazione difficile per lui che aveva scelto proprio i biancocelesti l'estate precedenti per coltivare il suo sogno di affermarsi ad alti livelli e aveva spinto molto per trasferirsti da Midtyjlland alla Lazio.

- ha speigato senza mezzi termini Isaksen - È stato incredibilmente difficile e ovviamente ho iniziato a pensare quale fosse la cosa giusta da fare. Da un giorno all'altro però lui non c'era più e tutto si è risolto bene. È pazzesco quanto possa cambiare le cose con l'addio di un allenatore e l'arrivo di un altro. Comunque ora sono felice.". Ora l'attaccante vuole fare di tutto per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni con la Lazio e diventare sempre più protagonista con la maglia della sua nazionale.