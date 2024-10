Lazio, dall’oggetto misterioso Gigot a Nuno Tav-assist: la classifica dei minuti impiegati

In realtà non tutti gli acquisti si sono ancora messi pienamente in mostra. Uno, anzi, in campo non ci è proprio mai sceso. Si tratta di Samuel Gigot, che cronologicamente è l’ultimo arrivato, in senso letterale. Prelevato dal Marsiglia per sostituire Casale negli ultimi giorni di agosto, il centrale difensivo francese, classe ‘93, in ritardo di condizione e frenato da alcuni problemi fisici, non è stato di fatto mai preso in considerazione da Baroni, che spera di poter contare su di lui al rientro da questa sosta per le nazionali.